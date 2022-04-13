Mardin’de çocuk parkı ateşe verildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir çocuk oyun parkı ateşe verildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saat 20.00 sıralarında Fırat Mahallesi TOKİ konutları 8.Etap bölgesinde bulunan çocuk oyun parkı ateşe verildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çocuk oyun parkının yakıldığını gören vatandaşlar, 112 komuta merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri alevlere köpüklü suyla müdahale ederek oyun parkı tamamen yanmadan söndürüldü. Yangında çocuk oyun parkı zeminindeki lastik döşemesinin bir kısmı yanarak zarar gördü.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Polis ekipleri soruşturma başlattı.