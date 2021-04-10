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Mardin’de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde elektrikten kaynaklanan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 10.04.2021, 16:31
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Mardin’de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde elektrikten kaynaklanan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Üç Evler Mahallesinde elektrik kaynaklı bir evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanların çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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