Mardin’de çiftin hayatını kaybettiği karbonmonoksit zehirlenmesinde kahreden detay

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 5 çocuklu çiftin ısınmak için salonda bulunan közleri kovaya doldurup yatak odalarına koyduğu öğrenildi.

Olay, Kızıltepe ilçe merkezinde bulunan Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Memduh Emen (45) ile Lamia Emen (43) çiftinin gece yatmadan önce salonda bulunan sobadan közleri kovaya koyarak yatak odalarına götürdüğü öğrenildi. Emen çiftinin çocukları anne ve babalarının cansız bedenini görünce akrabalarına haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi. 5 çocukları olan Emen çiftinin naaşları, Cumhuriyet Savcılığının yaptığı inceleme sonrası olay yerine gelen cenaze aracı ile Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kızıltepe Kaymakamı uyarmıştı

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, birkaç gün önce sosyal medya hesabı üzerinden soba zehirlenmelerine dikkat çekmiş ve uyarılarda bulunmuştu. Sobanın değil ihmalin ölümlere yol açtığına dikkat çeken Kaymakam Çam, sobaların öncelikle temizlik ve bakımının yapılması gerektiğini, baca ve soba borularının temizlenmesinin önemli olduğu ifade etmişti. Kaymakam Çam mesajında, “Gece uyurken sobaya herhangi bir kömür veya benzeri bir madde atılmaması, sobanın yanık bırakılmaması çok önemlidir. Eğer karbonmonoksit zehirlenmesi geçirdiğinizi düşünüyorsanız; hemen camlar açılmalı ve ortamın havalandırılması sağlayın. Hızla ortamdan uzaklaşın ve açık havaya çıkın. 112 acil yardım servisini arayın" ifadelerine yer vermişti.