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Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 18 kişi JASAT tarafından yakalandı
Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Asayiş 01.02.2022, 15:47
Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Mardin’de Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) evden hırsızlık, silahla tehdit, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından aranan ve aralarında hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 18 şahsın yakalandığını bildirdi.
Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildiği belirtildi.