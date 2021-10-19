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Mardin’de çantacılara jandarma operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mardin-Nusaybin karayolu üzerinde Ortaköy mevkiinde yapılan yol kontrol ve araması esnasında içinde çantacıların bulunduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı alkol, sigara ve muhtelif kaçak malzeme ele geçirildi.

Asayiş 19.10.2021, 14:23
Mardin’de çantacılara jandarma operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mardin-Nusaybin karayolu üzerinde Ortaköy mevkiinde yapılan yol kontrol ve araması esnasında içinde çantacıların bulunduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı alkol, sigara ve muhtelif kaçak malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu ’çantacı’ olarak tabir edilen, kaçak malzemeleri temin edip para karşılığı malzemeyi asıl sahiplerine teslim eden 23 şüpheli şahıs Ortaköy mevkiinde yapılan yol kontrolünde yakalandı. Durdurulan otobüste ve otobüste bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada 4 bin 360 paket sigara, 160 adet kaçak içki, 130 paket puro ile 4 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Söz konusu olayla ilgili kaçak malzemelere el konulduğu, şüpheli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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