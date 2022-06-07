Mardin’de buğday ekili arazide yangın, 55 dönüm kül oldu

Mardin’in Artuklu ilçesinde 55 dönüm ekili buğday yandı.

Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesinin kırsal Karademir Mahallesi’nde 55 dönümlük buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarladaki buğday kül olurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.