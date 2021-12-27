Mardin’de bir ev kundaklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir güvenlik korucusunun evi kundaklanarak ateşe verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesinin Ülker Mahallesinde meydana geldi. Bir güvenlik korucusunun evi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanarak ateşe verildi. Ev sakinlerinin alevleri fark etmesi ile itfaiyeye haber verdi. Kızıltepe itfaiyesi eve 2 araç ve 5 personelle müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.