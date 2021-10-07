banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor

Mardin’de bir erkek cesedi bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Asayiş 07.10.2021, 10:50
Mardin’de bir erkek cesedi bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi kırsal Gurs Vadisi bölgesinde bir erkek cesedi bulundu. Bölgede gezerken cesedi bulan vatandaşlar olayı jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin öldürüldükten sonra bölgeye bırakıldığı belirlendi. Ekipler, öldürülen kişinin evli Z.Y. olduğunu ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığını tespit etti.

En az 4 günlük olduğu tahmin edilen ve yanıklar olan ceset, olay yeri incelemesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1