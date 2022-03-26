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Mardin’de bir araç kundaklandı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bir araç kundaklandı.
Asayiş 26.03.2022, 10:51
Mardin’in Nusaybin ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bir araç kundaklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Fırat Mahallesi Aslan Sokak’ta meydana geldi. Wolksvagen markalı 02 BC 182 plakalı hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yetkililer olay ile ilgili inceleme başlattı.