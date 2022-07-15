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Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü

Mardin’in Artuklu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Asayiş 15.07.2022, 20:00
Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü

Mardin’in Artuklu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Mart Mahallesi Gaffari Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Alacaklı oldukları iş yerine gelen baba, oğul ve Ahmet Kaymaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle Ahmet Kaymaz bıçaklanarak öldürüldü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kaymaz’ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, baba ile oğlu gözaltına alındı.

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