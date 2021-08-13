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Mardin’de başından vurulan kadının cenazesi Irak’a götürüldü

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi’nde pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen kadının cansız bedeni, ailesi ve yakınları tarafından Midyat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Irak’a götürüldü.

Asayiş 13.08.2021, 13:48
Mardin’de başından vurulan kadının cenazesi Irak’a götürüldü

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi’nde pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen kadının cansız bedeni, ailesi ve yakınları tarafından Midyat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Irak’a götürüldü.

Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi’nde 6 Ağustos’ta S.Ö. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen Baran Hasan Rasho’nun (23) cansız bedeni ailesi ve yakınları tarafından Midyat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Irak Şengal’e götürüldü.

Katil zanlısı S.Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi.
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