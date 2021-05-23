Mardin’de arazi kavgası: 1’i ağır 4 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Cantaş köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı Cantaş köyünde meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.