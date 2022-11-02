Mardin’de araçtan 25 adet ruhsatsız silah çıktı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 25 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde Midyat ilçesinde R.A. idaresindeki araçta yapılan aramada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 25 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda başlatılan adli işlemler devam ediyor.