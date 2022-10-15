Mardin’de akaryakıt yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Mardin’de, Midyat-İdil karayolunda akaryakıt yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin’in Midyat ilçesi ile Şırnak’ın İdil ilçesi karayolunda meydana geldi. A.A. idaresindeki 72 AAZ 078 plakalı tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, uzun uğraşlar sonucu çıkartılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Midyat Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan yol, jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlayarak kontrollü olarak trafiğe açtı.