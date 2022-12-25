Mardin’de 96 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda 96 kilo 330 gram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 96 kilo 330 gram uyuşturucu madde ve 112 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.