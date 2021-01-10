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Mardin’de 85 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde bir yolcu otobüsünde 85 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.
Asayiş 10.01.2021, 09:54
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde bir yolcu otobüsünde 85 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çukuryurt Mahallesi’nde icra edilen yol kontrolünde durdurulan otobüste ve otobüste bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada S.M. isimli şahsa ait bagajda piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 85 adet kaçak telefon ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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