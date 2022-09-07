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Mardin’de 5’inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın 5’inci katındaki balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Asayiş 07.09.2022, 17:25
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın 5’inci katındaki balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesindeki bir apartmanın 5’inci katında bulunan evin balkonundan düşen 5 yaşındaki Deniz Çelik ağır yaralandı. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Küçük Deniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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