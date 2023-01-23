Mardin’de 5 kişinin öldürüldüğü olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Mardin’de 5 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili olarak 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Artuklu-Nusaybin karayolu Yeniköy mevkiinde meydana gelmişti. Seyir halindeki yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda Irak vatandaşları Hındreen Abdullah Salih (39), Wahide Haydar Casım (63), Abdullah Salih Mustafa (69), Çimen Şahin Halid (75) ve Ahmed Celaleddin İbrahim (45) hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5 kişinin kolluk kuvvetlerindeki işlemlerinin tamamlanmasıyla Mardin Adliye’sine sevk edilirken 1 kişinin ise gözaltı işlemleri devam ettiği öğrenildi.