Mardin’de 4 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin 4 gözaltı

Mardin Valiliği, Artuklu ilçesinde silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada 19 Ocak’ta Artuklu ilçesinde meydana gelen ve 4 Irak vatandaşının öldürülmesi, 1 Irak vatandaşının yaralanması olayı ile ilgili olarak, yapılan soruşturmada olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş, F.A, A.Y ve A.K isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikattın titizlikle devam etmekte olduğu ifadelerine yer verildi.

Olay, Artuklu- Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde meydana gelmişti. Saldırıda, cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) yaşamını yitirdi, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) yaralandı. Yaralılardan 4’ü hayatını kaybederken, Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı Ahmed Jalaladeen İbrahim buradaki ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İbrahim’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.