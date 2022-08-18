Mardin’de 32 yaşındaki gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan 32 yaşındaki gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 16 Ağustos’ta kırsal Başak Mahallesi yolundan geçen sürücüler yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, ölen kişinin 32 yaşındaki Bilal Özçelik olduğu tespit edildi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Özçelik’in darp edilip, ardından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. 2, 5 ve 7 yaşlarında 3 çocuğu olduğu ve sulama kuyusunda çalıştığı öğrenilen Özçelik’in alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü öne sürüldü. Olay günü bir araçtan cesedin yol kenarına bırakıldığını değerlendiren jandarma ekipleri, cinayeti aydınlatmak için yol üzerindeki güvenlik kameralarının yanı sıra çevrede titiz bir çalışma yürütüyor. Cinayete ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.