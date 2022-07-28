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Mardin’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’in Nusaybin kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 28.07.2022, 14:30
Mardin’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’in Nusaybin kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce icra edilen müşterek faaliyetler neticesinde, Nusaybin kırsalında İHA, SİHA, yakın hava desteği; JÖH, PÖH ve GK unsurlarıyla yapılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Mardin Valiliği, Nusaybin kırsalında operasyon yürütüleceğini ve sokağa çıkma yasağını duyurmuştu.

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