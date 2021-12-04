Mardin’de 2 polisi yaralayan sigara kaçakçısı yakalandı

Mardin Valiliği, durdurulan bir araçta ekiplerin müdahalesi sırasında 2 polisi bıçakla yaralayarak kaçan sigara kaçakçısının ayağından vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Saat 15.50 sıralarında Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup Amirliği personellerince Akçakaya Mahallesi Gelüşke Hanı civarında şüpheli bir araç durdurulmuş, araç içerisinden inen sigara kaçakçısı Şerif K. isimli şahsa müdahale edildiği esnada şahıs görevli polis memurlarına bıçakla saldırarak 2 polis memurunu çeşitli yerlerinden yaralamış, şüpheli şahıs kaçmaya çalıştığı sırada saldırıya uğrayan görevli polis memurları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Olayda yaralanan polis memurları Mardin Devlet hastanesinde, olayda etkisiz hale getirilen şüpheli şahıs ise Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak soruşturma devam etmektedir” denildi.