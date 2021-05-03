banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İncirlik'ten Beylikdüzü'ne metro hattı geliyor
İncirlik'ten Beylikdüzü'ne metro hattı geliyor
Camide utandıran görüntüler!
Camide utandıran görüntüler!
Kısıtlamada çalışamayanlar kirasını ödeyemiyor
Kısıtlamada çalışamayanlar kirasını ödeyemiyor
Ünlü filozof Habermas'dan BAE'nin ödülüne ret!
Ünlü filozof Habermas'dan BAE'nin ödülüne ret!

Mardin’de 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Mardin’de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 03.05.2021, 13:29
Mardin’de 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Mardin’de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, önceki gün Artuklu ilçesi valilik kavşağında meydana gelmişti. 34 KN 1100 plakalı otomobil, kavşaktan dönen 41 AGE 257 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın sonunda tırda maddi hasar oluşurken otomobilin içinde bulunan Y.İ. ve K.İ. sıkışarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.İ. ve K.İ. sıkıştıkları araçtan çıkarılıp olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Seyir halinde olan otomobilin, tıra yandan çarpması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Yorumlar (0)
24°
açık