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Mardin’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Mardin Ömerli-Midyat yolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Asayiş 01.07.2021, 20:30
Mardin’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Mardin Ömerli-Midyat yolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ömerli-Midyat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri yardımıyla kurtarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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