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Mardin’de 170 dönüm ekili alan küle döndü

Mardin Nusaybin ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucunda 170 dönüm ekili alan küle döndü.

Asayiş 03.06.2021, 15:46
Mardin’de 170 dönüm ekili alan küle döndü

Mardin Nusaybin ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucunda 170 dönüm ekili alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre Nusaybin ilçesine bağlı Nizamettinoğlu çiftliği mevki’indeki tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında 170 dönüm ekili arazinin küle döndüğü öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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