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Mardin’de 16 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’in Derik ilçesinde 16 kişinin öldüğü, 8’i ağır 29 kişinin yaralandığı dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, yaşanan can pazarı kameraya anbean yansıdı.

Asayiş 20.08.2022, 21:52
Mardin’de 16 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’in Derik ilçesinde 16 kişinin öldüğü, 8’i ağır 29 kişinin yaralandığı dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, yaşanan can pazarı kameraya anbean yansıdı.

Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı, 16 kişi öldü, 8’i ağır 29 kişi de yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza mahallinde AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devem ediyor.

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