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Mardin’de 1.6 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi
PKK/KCK terör örgütünün Nusaybin’de bombalı eylem yapılacağına dair bilgiler elde edilmesi üzerine, Mardin-Midyat yolu üzerinde özel hareket ekiplerinin de katılımıyla ilçe emniyet müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Asayiş 19.06.2021, 12:37
PKK/KCK terör örgütünün Nusaybin’de bombalı eylem yapılacağına dair bilgiler elde edilmesi üzerine, Mardin-Midyat yolu üzerinde özel hareket ekiplerinin de katılımıyla ilçe emniyet müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.Eylem hazırlığında olan şahısların bulunduğu değerlendirilen bir araç içerisinde yapılan aramalarda yaklaşık 1.6 kilogram plastik patlayıcı madde, 2 adet fünye 4 adet 9V pil, 1 adet DTMF devresi, 1 adet On/Off switch ve araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ; 1 adet 3,5 milimetre jak bağlantılı üzerinde cep telefonu yerleştirilmiş el yapımı bomba ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak, araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.