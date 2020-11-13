Son Dakika
Mardin’de 11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
MARDİN’İN MİDYAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 11 BİN 637 LİTRE GÜMRÜK KAÇAĞI AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 13.11.2020, 18:59
2
Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 637 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 13 Kasım’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince yürütülen operasyon kapsamında 11 bin 637 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
14°
açık