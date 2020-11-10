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Mardin’de 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

MARDİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE SAVUR İLÇESİNDE BİR ŞAHSIN EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİLO 400 GRAM EROİN İLE 900 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 10.11.2020, 09:00
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Mardin’de 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Savur ilçesinde bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram eroin ile 900 gram kubar esrar ele geçirildi.

Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Savur ilçesi Safa Mahallesinde bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığının tespit edilmesi üzerine U.G. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde arama köpeği ’Sabuh’ ile yapılan aramada 1 kilo 400 gram 8 ayrı kalıp halinde eroin ile 900 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyon esnasında evinde bulunmayan U.G.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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