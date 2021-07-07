Mardin’de 1 asker şehit oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 1 asker şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesinde devriye halindeyken askeri araca açılan ateş sonucu araç sürücüsü Piyade Astsubay Cihan Çiftçibaşı, karnından yara aldı. Yaralanan asker, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çiftçibaşı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesinin yapılacak törenin ardından memleketi Nevşehir’e uğurlanacağı belirtildi.