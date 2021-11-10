Son Dakika
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: "Bilimin ışığında ülkemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışmaya aralıksız devam edeceğiz"
Mardin merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı
Mardin merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptıkları şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 10.11.2021, 18:50
Mardin merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptıkları şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin merkezli Batman ve Mersin’de terör örgütü PKK’ya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, örgüt mensuplarıyla iş birliği halinde olduğu tespit edilen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Mardin, Batman ve Mersin’de 8 şüphelinin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.