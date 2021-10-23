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Mardin itfaiyesinden gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Dicle Elektrik Dağıtım Müdürlüğü binasında deprem, yangın ve yangına müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Asayiş 23.10.2021, 12:58
Mardin itfaiyesinden gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Dicle Elektrik Dağıtım Müdürlüğü binasında deprem, yangın ve yangına müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kent genelindeki çalışanların iş yerinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı daha pratik müdahale edebilmeleri ve korkularını, panik anlarını olumlu yönde katkı sağlamaları amacıyla tatbikat çalışmalarına devam ediyor. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, senaryo gereği, meydana gelen deprem nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım Müdürlüğünde, yemekhanede çıkan yangın ve katta mahsur kalan personelin kurtarılması için operasyon icra etti.

Yemekhanede yangın ve dumandan etkilenen personel sedye yardımı ile yangın bölgesinden kurtarıldıktan sonra 112 acil sağlık ekibine teslim edildi. Deprem nedeniyle binada mahsur kalan çalışan ise merdiven yardımıyla çalıştığı yerden kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikatın ardından Dicle Elektrik Dağıtım Müdürlüğü bahçesinde personellere yangın söndürme eğitimi verildi. Teorik eğitimin ardından yangın anında yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanıldığı ve müdahale şekli pratik olarak anlatıldı.

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