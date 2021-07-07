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Mardin'de 1 askerimiz şehit oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 asker şehit oldu.

Asayiş 07.07.2021, 15:27
Mardin'de 1 askerimiz şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesinde devriye halindeyken askeri araca açılan ateş sonucu araç sürücüsü Piyade Astsubay Cihan Çiftçibaşı, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazada yaralanan Çiftçibaşı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit askerin cenazesinin yapılacak törenin ardından memleketi Nevşehir'e uğurlanacağı belirtildi.

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