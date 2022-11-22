Manzaraya seyre daldı, unuttuğu çanta ekipleri alarma geçirdi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde manzara izlemek için banka oturan bir Rus turistin bank altında unuttuğu çanta polisleri alarma geçirdi. Şahıs bir süre sonra olay yerine gelerek çantasını teslim alırken, tatilcilerin ve vatandaşların şaşkınlığı yüzüne yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehre bir süre önce tatile gelen Rusya vatandaşı Mıkhaıl Rozhin (35) sahilde gezdiği sırada deniz manzarasını izlemek için bir bank üzerinde oturmaya başladı. Bir süre sonra banktan kalkarak ayrılan adam çantasını olay yerinde unuttu. Bank altında şüpheli bir çanta gören tatilciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından bank çevresi güvenlik şeridi ile kapatılarak sahil bandı yaya geçidine kapatıldı. Bu sırada olay yerinden geçen tatilcilerin ve vatandaşların şaşkınlığı ise yüzlerine yansıdı.

Çantasını unuttuğunu söyledi

Polis ekipleri vatandaşların ve tatilcilerin çantaya yaklaşmasına izin vermedi. Bir süre sonra olay yerine bomba imha uzmanları da geldi. Bu sırada olay yerine gelen adam çantasını unuttuğunu ve kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri şansın çantasını almasına izin verdi. İfadesi alınan turist işlemlerin ardından bırakıldı.