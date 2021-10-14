banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor

Mantardan zehirlenen kadın hastanede hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde eşi ile yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, eşinin tedavisi sürüyor.

Asayiş 14.10.2021, 14:10
Mantardan zehirlenen kadın hastanede hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde eşi ile yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, eşinin tedavisi sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Danışmentli köyünde yedikleri mantardan zehirlenen Hakkı Ünlü (47) ve Şevkiye Ünlü (45), Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Ünlü çiftine ilk müdahale burada yapılmış fakat durumlarının ağırlaşması üzerine Şevkiye Ünlü Ankara’ya, Hakkı Ünlü ise İstanbul’da özel bir hastaneye sevk edilmişti. Şevkiye Ünlü, Ankara Başkent Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ünlü’nün cenazesinin yarın Danışmentli köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Hakkı Ünlü’nün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1