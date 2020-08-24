Mantar toplarken kaybolan şahısları jandarma 1 gün sonra buldu
KASTAMONU’DAN ŞENPAZAR İLÇESİNE MANTAR TOPLAMAYA GİDEN İKİ KİŞİ, ORMANLIK ALANDA BİR SÜRE SONRA KAYBOLDU. KAYBOLAN ŞAHISLARI JANDARMA EKİPLERİ, BULARAK SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRDİ.
Kastamonu’dan Şenpazar ilçesinde mantar toplamaya giden iki kişi, ormanlık alanda kayboldu. Kaybolan şahısları jandarma ekipleri buldu.
Edinilen bilgiye göre, 21 Ağustos Cuma günü Kastamonu’dan Şenpazar ilçesine bağlı Dereköye köyüne mantar toplamak için giden Mehmet Kula (50) ve Mehmet Tülekoğlu (50), ormanlık alanda kayboldu. Kaybolduklarını anlayan Mehmet Kula ve Mehmet Tülekoğlu, Jandarma 156 İmdat Hattını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine jandarma tarafından şahıslara telefonla ulaşılarak sakin olmaları, telefonlarını ise dikkatli ve tasarruflu kullanmaları, sadece jandarma tarafından belirlenen numara arandığında telefonu kullanmaları istendi. Ayrıca jandarma ekipleri, yaban hayvanlarına yönelikte şahısları telefonda bilgilendirerek yapması gerekenleri anlattı. Jandarma ekip araçları araziye çıkarak megafon ve sirenler çalarak Mehmet Kula ve Mehmet Tülekoğlu’na sesi duyurmaya çalıştı. Yapılan yoğun aramalar neticesinde ve telefonla yönlendirmeler neticesinde Mehmet Kula ve Mehmet Tülekoğlu’na, kaybolduktan 1 gün sonra Dereköy Köyü Yörecik Mevkiine yakın ormanlık alanda ulaşıldı. Şahısların, Şenpazar Toplum Sağlığı Merkezinde yapılan muayenelerinde herhangi bir sağlık sıkıntısına rastlanmadı.
Mehmet Kula ve Mehmet Tülekoğlu, kendilerine yardım eden jandarma ekiplerine teşekkür ederek, bir daha çok iyi bilmedikleri yere mantar toplamaya gitmeyeceklerini söyledi.
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