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Mantar toplarken kaybolan şahıs bulundu

Bolu’da, mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan vatandaş, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Asayiş 20.10.2021, 12:32
Mantar toplarken kaybolan şahıs bulundu

Bolu’da, mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan vatandaş, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan ormanlık alanda mantar toplamak için giden Fatih Ç. isimli şahıs, evine döndüğü sırada yolunu kaybederek kayboldu. Kaybolduğunu anlayan Fatih Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine şahsın kaybolduğu bölgede AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kaybolan Fatih Ç., akşam saatlerinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen vatandaş ekiplerin yardımıyla evine götürüldü.

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