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Mantar toplarken kaybolan kadın, dere yatağında bulundu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden kadın, yolunu kaybetmesi sonucu kayboldu. Köylüler, kaybolan kadını evinden 10 kilometre uzakta dere yatağında buldu. Halatla kurtarılan kadın, ahşap ve battaniyeden yapılan sedye ile ormanlık alandan çıkartıldı.

Asayiş 09.10.2021, 12:02
Mantar toplarken kaybolan kadın, dere yatağında bulundu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden kadın, yolunu kaybetmesi sonucu kayboldu. Köylüler, kaybolan kadını evinden 10 kilometre uzakta dere yatağında buldu. Halatla kurtarılan kadın, ahşap ve battaniyeden yapılan sedye ile ormanlık alandan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt’un Tezcan köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Nezire Örnek, mantar toplamak için sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Bir süre sonra Nezire Örnek evine dönmedi ve kendisinden yakınları haber alamadı. Bunun üzerine Örnek’in yakınları, ormanlık alana giderek arama çalışması yaptı. Köylülerin katıldığı aramada Nezire Örnek, evinden 10 kilometre uzaklıkta bulunan dere yatağında bulundu.

Köylüler, dere yatağına sallandırdıkları halat sayesinde yaşlı kadını düştüğü yerden çıkarttı. Ardından Nezire Örnek, köylülerin olay anında ağaç ve battaniyeden yapmış oldukları sedyeye konuldu. Soğuktan üşüyen ve ayakları tutmayan Nezire Örnek, sedye ile güvenli bir noktaya taşınarak olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince muayenesi yapıldı. Öztürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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