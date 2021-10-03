Son Dakika
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Türkiye’den kabloyla elektrik çekebilsek hem çevreyi kirletmemiş oluruz hem de maliyeti düşürürüz”
Mantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu
Karabük’ün Eflani ilçesinde mantar toplarken kaybolan 5’i kadın 6 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Asayiş 03.10.2021, 20:36
Karabük’ün Eflani ilçesinde mantar toplarken kaybolan 5’i kadın 6 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Eflani ilçesinde 6 kişi mantar aramak için ormana gitti. Bir süre sonra haber alınamayan kişilerin yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma AFAD ekiplerinden yardım istedi.
1 saatlik aramanın ardından 5’i kadın 6 kişi ekipler tarafından bulundu.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 6 kişi ailelerine teslim edildi.