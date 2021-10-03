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Mantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu

Karabük’ün Eflani ilçesinde mantar toplarken kaybolan 5’i kadın 6 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Asayiş 03.10.2021, 20:36
Mantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu

Karabük’ün Eflani ilçesinde mantar toplarken kaybolan 5’i kadın 6 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Eflani ilçesinde 6 kişi mantar aramak için ormana gitti. Bir süre sonra haber alınamayan kişilerin yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma AFAD ekiplerinden yardım istedi.

1 saatlik aramanın ardından 5’i kadın 6 kişi ekipler tarafından bulundu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 6 kişi ailelerine teslim edildi.

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