Mantar toplarken kaybolan 5 kişi bulundu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Tamışlar köyü yakınında meydana geldi. Mantar toplamak için ormanlık alana giden 5 kişilik aileden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler AFAD’dan yardım istedi. Akşam saatlerine kadar yapılan aramada 5, 8 ve 12 yaşlarında üçü çocuk olmak üzere kayıp 5 kişiye ulaşıldı.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile yakınlarına teslim edilirken, kayıp olan araç için arama çalışmalarına devam ediliyor.