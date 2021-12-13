Mantar toplamaya gittiler, kayboldular

Muğla’nın Menteşe ilçesinde mantar toplamaya gittikleri ormanda kaybolan 2 kişiden birinin patika yollardan evine ulaştığı ortaya çıkarken, diğer vatandaş ise sarp bir arazide bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi’ndeki sık çam ormanlarının bulunduğu alana mantar toplamaya giden biri kadın 4 kişiden 2’si kayboldu. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulunulması üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışması sonrasında kayıp olarak bildirilen Cemile Messiz’in patika yollardan Düğerek Mahallesi’ndeki evine gittiği ortaya çıktı. Ergül Kan isimli vatandaş ise sarp bir arazide bulundu. Vatandaş tedbir amaçlı Menteşe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.