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’Mantar toplamaya gidiyorum’ diyen yaşlı adam kayboldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ’mantar toplamaya gidiyorum’ diyerek evden çıkan yaşlı adamdan haber alınamıyor.

Asayiş 16.06.2021, 20:46
’Mantar toplamaya gidiyorum’ diyen yaşlı adam kayboldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ’mantar toplamaya gidiyorum’ diyerek evden çıkan yaşlı adamdan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında ormanda mantar toplamak için evden ayrılan 80 yaşındaki Mehmet Karanfil’in akşam saatleri olmasına rağmen dönmemesi üzerine ailesi, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Mahalle merkezine gelen 50 kişilik ekip, çevrede ve ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı.
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