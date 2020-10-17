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Mantar toplamak için gezdiği ormanda kayboldu

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA KAYBOLAN BİR KİŞİ YAKLAŞIK 3 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN BULUNDU.

Asayiş 17.10.2020, 18:35
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Mantar toplamak için gezdiği ormanda kayboldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan bir kişi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıçiçek Yaylası mevkiinde İsmail Ören (80) isimli vatandaş ormanda mantar toplarken kayboldu. Ören’den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri UMKE ve AFAD’dan çalışmalar için destek istedi. Bartın Ulus Demiroluk bölgesinde aracı bulunan Ören, yaklaşık üç saatlik aramanın ardından ekipler tarafından bulundu.

Mantar toplarken yolunu şaşırdığı ve geri dönmekte zorlandığı öğrenilen Ören, kendisini bulmak için arama çalışması başlatan ekiplere teşekkür etti.

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