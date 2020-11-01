Mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan şahıs 1 gün sonra bulundu
MANTAR TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI DAĞDA KAYBOLAN ŞAHIS 1 GÜN SONRA BULUNDU
Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Ahmet Usta Geçidi’nden mantar toplamak için ormanlık alana çıkan ve kaybolan şahıs, ekiplerin yaptığı aramalar sonucu 1 gün sonra bulundu.
Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden Alaattin Demiral, dağlık bölgede kayboldu. Telefonun çektiği yerde ailesine kaybolduğu bilgisini verdikten sonra şarjı biten Demiral, yönünü bulamayınca geceyi ormanda geçirdi. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine 112 ve KARDOFF ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Dağlık bölgede yoğun bir arama sonrası Demiral, Orman İşletme ekipleri tarafından bulundu. Gece boyu ormanda kalan ve yağmurdan dolayı ıslanan Demiral, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin verdiği kuru kıyafetleri giyerek, karnını doyurduktan sonra kontrol amaçlı ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bölgede son 10 gün içinde mantar toplarken kaybolan 12 kişi ekiplerin çalışması ile bulunmuştu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Çaykur Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Gaziantep FK
|7
|8
|9. Antalyaspor
|6
|8
|10. Malatyaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Everton
|7
|13
|3. Southampton
|7
|13
|4. Wolverhampton
|7
|13
|5. Chelsea
|7
|12
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. Leicester City
|6
|12
|8. Tottenham
|6
|11
|9. Man City
|6
|11
|10. Newcastle
|7
|11
|11. Leeds United
|6
|10
|12. Crystal Palace
|7
|10
|13. Arsenal
|6
|9
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Sheffield United
|7
|1
|19. Fulham
|6
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|6
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|6
|10
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Deportivo Alaves
|8
|8
|14. Eibar
|8
|8
|15. Sevilla
|6
|7
|16. Valencia
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3