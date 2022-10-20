Mantar aramak için girdikleri ormanda kayboldular

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde mantar toplarken kaybolan 2 kişiyi jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri buldu.

Ahmetusta mevkiinde ormanlık alanda iki kişi mantar toplarken kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iki saatlik arama çalışmasının ardından kaybolan şahıslar bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.