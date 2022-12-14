Manş Denizi’nde göçmen teknesi battı

Fransa’ya geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu teknenin Manş Denizi’nde batmasının ardından geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Fransa’ya geçmeye çalışan sayıları 30 ila 50 arasında değişen göçmenleri taşıyan teknenin İngiltere ile Fransa arasında yer alan Manş Denizi’nde İngiltere açıklarında batmasının ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. İngiliz ve Fransız arama kurtarma ekipleri tarafından helikopter ve can kurtarma botları ile gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı açıklama yapılmazken, can kaybı olduğu kaydedildi. Konuya ilişkin henüz resmi açıklama da yapılmadı. Bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle göçmenlerin durumunun kritik olabileceği gerekçesiyle arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, sabah saatlerinde yaşanan olayı yakından takip ettiklerini dile getirerek, “Konuya ilişkin sürekli bilgilendiriliyorum” dedi.