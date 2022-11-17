Manisa’ya sahte rakı sokmaya çalışırken yakalandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde şehre sahte rakı sokmaya çalışırken durdurulan bir araçta yapılan aramada 48 adet bir buçuk litrelik kaçak rakı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ülke genelinde meydana gelen kaçak/sahte alkollü içki kullanıma bağlı ölüm olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Manisa genelinde sahte alkollü içki sevki ve satışını yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda; şüpheli E.K. isimli şahsın Manisa’ya sahte/kaçak içki getireceği tespit edilerek şüphelinin kullandığı araç Yunusemre ilçesi girişinde durduruldu. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile araçta yapılan aramada, 48 adet şişe (1.5 litrelik) kaçak Rakı cinsi alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahsın yakalandığı ve hakkında adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.