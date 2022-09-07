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Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’nde başlayan yangın, ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’nde başlayan yangın, ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’nde başlayan yangın, ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 07.09.2022, 19:22
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’nde başlayan yangın, ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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|9
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|4
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|7
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|4
|4
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|4
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|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
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|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|8
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|6
|6
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|6
|4
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|6
|4
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|6
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|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
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|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
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|4
|6
|11. Mallorca
|4
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|12. Girona
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|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
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|15. Espanyol
|4
|4
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|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
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