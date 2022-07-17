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MSB: "(FETÖ ile mücadele) Bugüne kadar 24 bin 395 personel ihraç edilmiş, 2 bin 567 personelin rütbeleri geri alınmıştır"
Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor.
Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor.
Asayiş 17.07.2022, 15:07
Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor.