banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Bülbülan’da Yayla şenliği
Bülbülan’da Yayla şenliği
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor.

Asayiş 17.07.2022, 15:07
Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor.

Yorumlar (0)
32°
açık