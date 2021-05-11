Manisalılar şehit teğmenini dualarla uğurladı

Suriye’deki Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde dün Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikmal konvoyuna yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp (30), memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

30 yaşındaki Piyade Teğmen Osman Alp, Suriye’deki Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde (İdlib) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikmal konvoyuna yapılan saldırıda şehit düştü. Şehit düşen evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu babası olan Piyade Teğmen Osman Alp’ın naaşı Hatay’da düzenlenen törenin ardından uçakla, Akhisar Askeri Havaalanına oradan da baba ocağı olan Muştular Mahallesi’ne getirildi. Şehidin babası Talip, annesi Gülten, eşi Simge, 3 yaşındaki kızı Serenay Alp, yakınları ve mahalle halkı tarafından gözyaşları içinde karşılanan şehidin cenazesi baba ocağında helallik alınmasının ardından mahallenin Harmanyeri mevkiine götürüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında Muştular Mahallesi Harmanyeri mevkiinde geniş bir katılımla kılınan cenaze namazında şehidin ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi dualarla mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Bakan Pakdemirli de katıldı

Şehit Osman Alp’in cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Uğur Aydemir, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, askeri erkan, şehidin yakınları, daire müdürleri ve mahalle halkı katıldı.